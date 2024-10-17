عبدالله تابع الوضع الصحي في مراكز الأيواء في شحيم والاقليم وتشديد على النظافة

تابع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، الوضع الصحي في مراكز الإيواء في بلدة شحيم وجوارها، من خلال زيارة قام بها الى مركز الرعاية الصحية الأولية في الجمعية الإجتماعية في شحيم، يرافقه مدير فرع الحزب "التقدمي الأشتراكي" في شحيم غسان محي الدين شعبان، مطلعا على العمل في المركز والعوائق التي تواجهه في مهام التغطية الصحية للنازحين والمقيمين، وكان تشديد على اهمية الحفاظ على النظافة، لحماية النازحين والمقيمين من الأمراض.

ونوه عبدالله بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها مستشفى سبلين الحكومي ومستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في الجمعية الإجتماعية في شحيم، وفي النادي الثقافي في برجا وفي جمعية الوعي والمواساة ومركز المطران مارون العمار في عين الاسد.

بعدها تفقد عبدالله مركز الايواء في مدرسة شحيم الرسمية فرنسي، وعقد لقاء مع مديرة المدرسة السيدة مايا الحاج شحادة لمواكبة واقع المدرسة وحاجاتها في خدمة الاهالي النازحين.

وجال عبدالله في غرف المركز، مطلعا على ظروف واوضاع العائلات النازحة والتقى البعض منها، التي شكرته وشكرت إدارة المدرسة والعناصر المتطوعة في المركز على جهودهم ومتابعتهم في تأمين الحاجات المستلزمات المطلوبة.