محافظ النبطية طلبت إخلاء المكاتب الإدارية في سراي النبطية حفاظًا على سلامة الموظفين

طلبت محافظ النبطية هويدا الترك، "إخلاء كلّ المكاتب الإداريّة في سراي النبطية الحكومي، حفاظًا على سلامة الموظّفين العاملين في خليّة إدارة الأزمة، لأنّ العدو الصّهيوني لا يحترم المدنيّين وحقوقهم ولا المبادئ الإنسانيّة، ولا يفرّق بين مدني وعسكري، بعدما استهدف أمس بغارة جوّيّة دمّرت المدخل الشّمالي للسّراي، وألحقت أضرارًا فادحةً بكلّ المكاتب الإداريّة للمحافظة ومكتب خليّة إدارة الكوارث وسائر الإدارات الإداريّة والأمنيّة الواقعة ضمنها، لاسيّما مكاتب إدارة المحافظة، التّنظيم المدني، النّفوس؛ ومكتب بطاقات الهويّة والتّعليم المهني والتّقني".

يُشار إلى تضرُّر مكتب المحافظ بشكل كبير، إضافةً إلى مكاتب مديريّة مخابرات الجيش والمديريّة الإقليميّة لأمن الدّولة وأمانة السّرّ والقلم والوكالة الوطنيّة للإعلام. وكان قد اتُخذ قرار أمس أيضًا بإخلاء مكاتب المديريّة الإقليميّة لأمن الدّولة ومكتب مخابرات الجيش.