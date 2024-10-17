تامر تفقد ورش تعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت بتكليف من حمية

كلف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، القيام بجولة تفقدية لمصب نهر بيروت ضمن الاملاك البحرية حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل بالتنسيق والتعاون مع قيادة الجيش القيام بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت استعدادا لموسم الأمطار.

ولفت تامر، بعد الإطلاع على اعمال الورشة ، الى أن "رغم الظروف الصعبة التي نمر بها من جراء العدوان الصهيوني على لبنان نتابع الأعمال ونقوم بواجباتنا تجاه الناس، ولنؤكد ان وزارة الاشغال العامة والنقل تقوم بمهامها على كافة المستويات.

وأشار الى أن "بعد الأزمة التي حصلت السنة الماضية تم تشكيل خلية ازمة مع الوزارات المعنية الاشغال- الطاقة- الداخلية- مجلس الانماء والإعمار وبلدية برج حمود، وتم وضع دراسة مفصلة لكل وزارة كل حسب مهامه، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".

وتابع "حمية كان قد شدد مرارا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيرا إلى "ضرورة قيام الجهات المعنية القيام بدورها وبمسؤولياتها ضمن إطار تكاملي".