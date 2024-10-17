أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اتصالا بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث تم البحث في آخر المستجدات الأمنية والميدانية، لا سيما ملف النازحين، وفق بيان "التقدمي".
وفي السياق نفسه، زار وفد من "التقدمي" ضم النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبدالله وأمين السر العام ظافر ناصر، بجولة على كل من وزير الداخلية، قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وتم خلال هذه الجولة التأكيد على دور الأجهزة والقوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة، والتشديد على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم معها وإيلاء الأمور لها لمعالجتها وتطويق ذيولها.
وكان تركيز على ضرورة تنظيم النزوح في كل المناطق اللبنانية واتخاذ اجراءات تحت سقف الدولة وإداراتها.
وأشار وفد "التقدمي" إلى أهمية احتضان اللبنانيين المستمر للنازحين من أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية، منوها بهذا الاحتضان الوطني المهم والذي يشكل خير دليل على التكاتف والتضامن الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "التقدمي" زار مولوي وعون وعثمان: تنظيم النزوح وتشديد على دور الأجهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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