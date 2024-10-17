الجيش الاسرائيلي هدد سكان أحد المباني في منطقة الوردانية

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا عاجل إلى سكان منطقة الوردانية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له.

وزعم بانهم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على مدى الزمني القريب"، واردف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".