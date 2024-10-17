رويترز عن مصادر: التهديدات التي تلقتها المباني التي تضم قناة الجزيرة والسفارة النرويجية في بيروت كانت وهمية

أكد مصدر أمنيّ لبنانيّ ومصدر دبلوماسيّ لوكالة "رويترز" أن التهديدات التي تلقتها المباني التي تضم قناة الجزيرة والسفارة النرويجية في بيروت كانت وهمية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن وزارة الخارجية النرويجية، بأنّه "تمّ إخلاء سفارة النرويج في بيروت".

وكانت قد ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "العاملين في مبنى في وسط بيروت يضمّ مكتب "الجزيرة" ومكاتب سفارتَين، أخلوه بعد تلقّي إنذارات متتالية".