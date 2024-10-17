زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال نشاط لقوّات الجيش في قطاع غزة، تمّ القضاء على ثلاثة مسلّحين"، مشيرًا إلى أنّ "كلًّا من الجيش وجهاز "الشاباك" يفحصان الاحتمال بأنّ أحد العناصر الّذين قُضي عليهم هو رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيي السنوار".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "في هذه المرحلة، لا يمكن التّأكّد نهائيًّا من هويّة المسلّحين"، وادّعى أنّ "في المبنى الّذي تمّ القضاء عليهم داخله، لا توجد مؤشّرات عن وجود مختطفين في المنطقة، حيث تواصل قوّات الجيش والشاباك العمل في الميدان، تحت إجراءات الحذر المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم أنه يفحص مع "الشاباك" احتمال مقتل يحيى السنوار خلال نشاط في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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