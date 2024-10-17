أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن وزارة الخارجية النرويجية، بأنّه "تمّ إخلاء سفارة النرويج في بيروت". وكانت قد ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "العاملين في مبنى في وسط بيروت يضمّ مكتب "الجزيرة" ومكاتب سفارتَين، أخلوه بعد تلقّي إنذارات متتالية".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن وزارة الخارجية النرويجية: إخلاء سفارة النرويج في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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