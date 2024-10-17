اليونيفيل: استخدام تدابير مضادة لمسيّرة اقتربت من سفينة لنا قبالة سواحل جنوب لبنان وانفجارها من تلقاء نفسها

أوضح النّاطق الرّسمي باسم قوّات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "طائرةً بدون طيّار مجهولة المصدر اقتربت اليوم من إحدى سفن "اليونيفيل" قبالة سواحل جنوب لبنان"، لافتًا إلى أنّه "تمّ استخدام التّدابير الإلكترونيّة المضادّة، وانفجرت الطّائرة المسيّرة من تلقاء نفسها، ونحن نحقّق في الأمر".

وكان قد أعلن متحدّث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "رويترز"، أنّ سفينةً حربيّةً ألمانيّةً تعمل ضمن مهمّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل)، أسقطت طائرةً مسيّرةً مجهولة الهويّة في المياه، قبالة ساحل لبنان اليوم الخميس، في عمليّة اعتراض دقيقة"، مشيرًا إلى "عدم وقوع أضرار بالسّفينة الألمانية "لودفيجشافن أم راين" أو طاقمها، وهي تواصل مهامها".