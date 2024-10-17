ميقاتي دعا العاملين في القطاع العام الى التضامن والتعاون لتأمين العمل في هذه الظروف الصعبة

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي كوستانزا فارينا وتم عرض المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، والورقة التي تعدها الاونيسكو الى اجتماع باريس لدعم لبنان والمتعلقة بتداعيات الحرب الحالية على القطاع التربوي.

كما التقى ميقاتي رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي التي عرضت واقع القطاع العام والعاملين فيه لا سيما النازحين منهم من مناطق سكنهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية التي حالت دون امكانية حضور عدد كبير منهم الى مراكز العمل.

واكد ميقاتي ضرورة تامين العمل في مختلف المرافق العامة وانتظام سيرها واداء مهامها بالحد الادنى بما يضمن اداء الخدمات العامة الى المواطنين خاصة احتياجات النازحين منهم، كما دعا العاملين في القطاع العام الى التضامن والتعاون لتامين العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج فيها الى جهود جميع العاملين في القطاع العام بمختلف مكوناته من ادارات عامة وموسسات عامة وبلديات.