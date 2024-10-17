شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية بقرية شرباص فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المتواصلة لخدمة المجتمع المصري، تنظم جمعية رعاية الكبد المصري بالدقهلية ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية مجانية بقرية شرباص بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

انطلقت القافلة الطبية، صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة، وتوفر مجموعة شاملة من الخدمات الطبية للمواطنين، بما في ذلك:

يقوم فريق طبي متخصص بإجراء فحوصات طبية شاملة لكافة الحالات ،وتوفير كافة التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص الحالات المرضية بدقة، وتقديم العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وذلك بهدف تخفيف العبء المادي عليهم.

تهدف هذه القافلة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المنطقة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة مجانًا، وذلك في إطار حرص التحالف على تحسين مستوى الصحة العامة.