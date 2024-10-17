"كسرنا الزجاج وطلعنا الراجل".. تفاصيل سقوط "أتوبيس شبرا الخيمة" في ترعة الشرقاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:



كشف خالد، ميكانيكي، تفاصيل اللحظات الأولى من حادث سقوط أتوبيس ركاب في مياه ترعة الشرقاوية بحوض العمدة في منطقة شبرا الخيمة، والذي لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات.



وقال خالد إنه في تمام الساعة الحادية عشر إلا دقائق، تفاجأ بصوت صراخ عالٍ أمام الكوبري، الذي لم يبعد عنه سوى أمتار. وأضاف: "كنت لسه فاتح، وحضرنا الفطار، وسمعنا صراخ أمام الكوبري".



وأشار خالد إلى أنه شاهد لحظة سقوط الأتوبيس قائلاً: "رأيت شخصًا ينزل من الأتوبيس، وكان السائق قد نزل ليشرب مياه من عندي". وأضاف: "عندما نزل السائق من الأتوبيس، بدأ يتحرك، وأثناء ذهابه لشرب المياه، فوجئ الأتوبيس ينزلق نحو الترعة".



وقال خالد إنه عندما رأى الأتوبيس يتحرك، حاول أحد الركاب تعطيله، لكنه لم يتمكن من إيقافه: "نزل من الأتوبيس ووقف أمامه، لكنه لم يستطع إيقافه".



وأضاف خالد أن الأتوبيس سقط في مياه الترعة وكان به أحد الركاب، وقد أنقذه من المياه: "كسرنا الزجاج الأمامي للسيارة وأخرجنا الرجل من المياه، والسائق لم يكن يقصد ذلك. هو فقط نزل ليشرب المياه، لكنه فوجئ بسقوط الأتوبيس في الترعة".



وانتشلت قوات الإنقاذ البري الأتوبيس من مياه الترعة بعد سقوطه، وذلك على بعد أمتار من موقع الحادث. ولم يسجل أي إصابات بين الركاب، فيما تم التحفظ على السائق والاتوبيس من قبل قوات الشرطة، التي باشرت التحقيقات. كما طلبت النيابة من الجهات الفنية فحص الأتوبيس لكشف ملابسات الحادث.



وحصل "الخليج 365" على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يكشف اللحظات الأولى من سقوط "أتوبيس شبرا - منطاي" في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة في منطقة شبرا الخيمة.



المقطع يظهر فيه توقف الأتوبيس أمام محل، ثم نزول السائق من الأتوبيس لملء زجاجة مياه من برميل أمام ورشة ميكانيكي، إلا أن السائق تفاجأ بسير الأتوبيس نحو الترعة.



حاول السائق إيقاف الأتوبيس، إلا أن محاولته فشلت، ليسقط الأتوبيس في الترعة بعد نجاة أحد الركاب منه