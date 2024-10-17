الرئاسة الفلسطينية: العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني بمشاركة أمريكية مدان

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ)

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، أن "العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني بمشاركة أمريكية مدان ومرفوض.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس ، جاء ذلك تعقيباً على التصريحات الأمريكية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخرها التي قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وإن القواعد لا تنطبق عليها.

وأضاف أبو ردينة أن "هذه المواقف الأمريكية الواضحة بدعم الاحتلال بالمال والسلاح تسهم في استمرار العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف، وجرح أكثر من مئة ألف، وتدمير قطاع غزة بالكامل بهذا الشكل السافر".

وأكد أن "هذه السياسة مرفوضة ومدانة، وهي تعني مشاركة أمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحدي عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي".

وقال أبو ردينة: "نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف العدوان ما دامت هي التي تزود إسرائيل بالسلاح، وهي تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".