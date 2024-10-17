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ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 45 طربة من مخدر الحشيش، بحوزة 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة السنطة، قبل ترويجها علي عملائهم بالتزامن مع احتفالات مولد السيد البدوى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالواقعة، جاء ذلك بعد عمل التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، وتقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 45 طربة من مخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وجرى اصطحاب المتهمين إلى ديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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