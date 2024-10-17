بلدية زحلة طلبت إبلاغها بأسماء وأعداد الوافدين ومراجعتها عند الشك في أي أمر

أشارت بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل، في بيان للأهالي، إلى أنّ "نظرًا للظّروف الدّقيقة والحسّاسة الّتي يمرّ بها البلد، ونظرًا للخطر الّذي يطال الجميع، وبات يهدّد حتّى من كانوا يَعتبرون أنّهم في منأى عن الحرب الدّائرة منذ الثّامن من تشرين الأوّل 2023، ونظرًا لخصوصيّة منطقتنا وغناها بالتعدّد المجتمعي، مضافًا إليه الارتفاع الكبير بأعداد الوافدين إلى المنطقة،

لذلك، وبعد استهداف مناطق متفرّقة من لبنان كانت تُعتبَر بعيدة عن مسرح الحرب، وحفاظًا على أرواح وممتلكات أهلنا وضيوفهم الكرام، تطلب منكم بلديّة زحلة- المعلقة وتعنايل، وخصوصًا من مؤجري المساكن بمختلف أنواعها:

- إبلاغنا فورًا ومن دون إبطاء بأسماء جميع المقيمين مع أعدادهم في كلّ شقّة.

- المبادرة إلى مراجعة البلديّة عند الشّكّ في أي أمر أو شخص أو حركة غير طبيعيّة، لمعالجتها سواء أكانت أمنية أم إنسانية أو غير ذلك.

- عدم التغاضي عن كل ما يمكن أن يهدد سلامتكم وسلامة المنطقة وسلامة ضيوفنا الأعزاء، فهم بين أهلهم وفي مدينتهم وعليهم أن يكونوا بأمان إنسجامًا مع عاداتنا وتقاليدنا الزحلية العريقة.

- كما على ضيوفنا الكرام أنفسهم أن يتمتعوا بالحرص نفسه ويساهموا معنا في الحفاظ على أمن المنطقة فتبقى ملجأً حصينًا أمينًا لكل قاصد وضيف ونازح قست عليه ظروف الحرب كما قست علينا جميعًا".

وشدّدت على أنّ "لتحقيق هذا الأمن والإنتظام المرجوَّين نُحذّر الوافدين إلى المدينة من حيازة الأسلحة والممنوعات كافة، لأننا وبالتعاون مع السلطات الأمنية المعنية سنكون مضطرين إلى اتخاذ ما تنص عليه القوانين من إجراءات ضمانًا لسلامتهم كما لسلامة أبناء مدينة زحلة،

كما ندعو الجميع إلى التزام مندرجات هذا البيان والإمتثال لمقتضيات حفظ الأمن كافة.يرجى الابلاغ على الارقام التالية: 81796649 و08812697".