كشف المدير العام للدّفاع المدني اللّبناني العميد ​ريمون خطار​، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّه "تمّ إخلاء أربعة مراكز للدفاع المدني في تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وقبريخا، وإعادة تموضع العناصر والآليّات في ثكنة الجيش اللبناني في الزهراني، نظرًا لخطورة التنقّل بين المناطق المذكورة".

كانت هذه تفاصيل خبر خطار: إخلاء 4 مراكز للدفاع المدني في تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وقبريخا بسبب خطورة التنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.