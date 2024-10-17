باسيل بحث مع وفد من "القومي" بسبل حماية لبنان في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية وتداعياتها

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، وفدًا من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، ضمّ رئيس الحزب ربيع بنات، الأمين حسان صقر وعميد الإعلام ماهر الدنا، في حضور النّائب سيزار أبي خليل ومنسّق لجنة الإعلام والتّواصل في "التيّار" ميشال أبو نجم.

وتركّز البحث حول "سبل حماية لبنان في ظلّ مخاطر الحرب الإسرائيليّة وتداعياتها، خصوصًا على صعيد التّهجير الممنهَج والنّزوح". وكان تأكيد على "ضرورة الحوار وتعزيز المساحات المشتركة بين كلّ الأفرقاء السّياسيّين"، بحسب لجنة الإعلام في "التيّار".