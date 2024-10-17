شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة الشيوخ: تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء أولوية دور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

أقرت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم ، خطة عملها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول ، متضمنة عدة محاور وهي كالتالي :

بالنسبة لمحور البترول ، حيث أفردت اللجنة خطة لعملها في هذا القطاع :

1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وذلك ضمن إستراتيجية توسيع نطاق البحث والاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الرامية إلي استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول مما يسهم في تعزيز مكانة مصر علي خريطة الطاقة العالمية

2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي في إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية

3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم إنجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل انحاء الجمهورية

4. دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص بإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين"

5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول .

6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمأمول

وبالنسبة لقطاع الكهرباء كانت كالتالي :

1. دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات

2. مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء علي التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

3. دراسة مدي إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية

4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلي المباني إلي كابلات أرضية

5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل علي تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل إستراتيجية الدولة التي تهدف الي زيادة نسبة الطاقة المتجددة الي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035

6.التعرف علي خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر الي محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والافريقية

7. بحث أساليب القضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محددة

8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا

ورأت اللجنة بالنسبة للقطاع البيئة ، مناقشة كل ما يتعلق بوزارة البيئة من خلال:

1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسي مع وزارتي الصناعة والصحة

2.التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث

3.استكمال مناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم

وبالنسبة للقوى العاملة مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.