الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الأربعاء ولغاية السّاعة من صباح اليوم الخميس الواقع في 2024-10-17، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بعلبك:

إطفاء:

في بلدة الحلانية:

- كاراجات (عدد 3)

- منازل (عدد 3).

* محافظة الجنوب:

- العمل على إعادة فتح طريق بلدة شمع، بعد أن قطع بسبب الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت المنطقة.

- انتشال جثمان شهيد من داخل سيّارة، تمّ العثور عليه خلال تنفيذ عمليّة إزالة الرّكام عن طريق بلدة شمع باتجاه طيرحرفا. وقد نُقلت سيّارة إسعاف تابعة للدّفاع المدني الجثمان إلى مستشفى جبل عامل.

* محافظة النبطية:

- رفع أنقاض في بلدة زفتا.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".