النشرة: الطيران الحربي المعادي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان مترافقة مع قصف مدفعي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي المعادي شن غارات على دير قانون النهر وقناريت وعلى محيط البويضة تحت مار الياس.- مرجعيون، وعلى بلدة العديسةفي جنوب لبنان.
كما شنّ الطيران غارات على محاذاة نهر الليطاني في محيط أحراج السريرة وبرغز وبلدة قليا قبالة السريرة.
ولم تتوقف مدفعية العدو الإسرائيلي طوال الليل عن استهداف بلدات الخيام، كفركلا، محيط الطيبة، رب ثلاثين، مركبا، حولا وسهل مرجعيون بالقذائف الثقيلة.
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