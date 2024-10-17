الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد كتيبة بـ"حزب الله" في بنت جبيل و45 عنصرًا خلال 24 ساعة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت في منطقة بنت جبيل، وقتلت حسين محمد عواضة، وهو قائد كتيبة في "حزب الله" في منطقة بنت جبيل"، وادّعى أنّ "عواضة كان مسؤولًا عن عمليّات إطلاق قذائف من قرى عدّة في منطقة بنت جبيل، نحو الأراضي الإسرائيليّة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قوّات الجيش البرّيّة العاملة في جنوب لبنان، إلى جانب طائرات سلاح الجو، على أكثر من 45 عنصرًا من "حزب الله"، ودمّرت أكثر من 150 هدفًا للحزب، من بينها مستودعات أسلحة ومنصّات صاروخيّة ومباني عسكريّة". وزعم أيضًا أنّ "بالإضافة إلى ذلك، وخلال سلسلة عمليّات نفّذتها قوّات اللّواء 7، تمّ اكتشاف مخزونات من الوسائل القتاليّة العديدة".
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