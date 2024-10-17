نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمميين، تأكيدهم أن "قوات إسرائيلية أطلقت النار على قوافل مساعدات لشمال غزة 4 مرات في 3 أشهر". واكدوا أن "القوات الإسرائيلية احتجزت في 9 أيلول الماضي قافلة خاصة بالاستجابة لشلل الأطفال".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مسؤولين أمميين: قوات إسرائيلية أطلقت النار على قوافل مساعدات لشمال غزة 4 مرات في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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