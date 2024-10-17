الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في مبنى في تمنين

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة تمنين، وزعم بانهم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على مدى الزمني القريب"، واردف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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