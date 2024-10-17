نفى مركز مكافحة التّضليل التّابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ادعاء "وقوع هجوم على تركيا من الحدود السّوريّة". وأوضح في بيان، أنّ "قذيفة قاذف "RPG7" انحرفت عن هدفها خلال اشتباك وقع على الحدود السّوريّة التّركيّة، ووقعت في منطقة ألغام، ما أدّى إلى نشوب حريق"، مؤكّدًا أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة ليست منخرطة في الصّراع في سوريا، ولا يوجد أي هجوم على حدودنا".

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا نفت وقوع هجوم عليها من الحدود السورية: قواتنا ليست منخرطة بالصراع بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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