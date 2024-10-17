برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر الحاد

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر “الحاد” نصفهم من القصر.

ولفت البرنامج و”مبادرة أكسفورد حول الفقر والتنمية البشرية” في تقريرهما السنوي، خصوصا إلى معدل فقر أعلى بثلاث مرات في الدول التي تشهد حروبا فيما عدد النزاعات المسلحة المسجل في 2023 كان الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويحتسب البرنامج ومبادرة أكسفورد وهو مركز أبحاث، منذ العام 2010 مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي بالاعتماد على بيانات من 112 دولة يقيم فيها 6,3 مليارات شخص.

ويشمل المؤشر عوامل مثل الإسكان والصرف الصحي والكهرباء والتغذية والأنظمة التربوية.

واوضحت يانشون جانغ كبيرة خبراء الإحصاءات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مؤشر الفقر 2024 (يغطي العام 2023) يضع صورة تبعث إلى التفكير: يعاني 1,1 مليار شخص من الفقر متعدد الأبعاد من بينهم 455 مليونا في مناطق نزاع. في البلدان التي تمزقها الحروب تسجل معدلات فقر أعلى بثلاث مرات من الدول التي تعيش بسلام”.