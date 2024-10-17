فيدان وغوتيريس بحثا هاتفيًا بمستجدات الأوضاع في لبنان وأوكرانيا

أشارت مصادر دبلوماسيّة في وزارة الخارجية التركية، لوكالة "الأناضول" التركيّة، إلى أنّ وزير الخارجيّة ​هاكان فيدان​، بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في مستجدّات الأوضاع في لبنان وأوكرانيا، موضحةً أنّهما تطرّقا أيضًا خلال المكالمة الهاتفيّة إلى الملف القبرصي.

وكان قد لفت فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الثّلثاء الماضي في أنقرة، إلى أنّ "إسرائيل تغزو لبنان خطوةً بخطوة، وهاجمت قوّات حفظ السّلام الدّوليّة، وأصبحت اليوم تشكّل تهديدًا رئيسيًّا للسّلم والأمن الدّوليَّين"، مركّزًا على أنّ "إسرائيل لا ترتكب هذه الجريمة وحدها، هناك دول تمسك بيدها وتزوّدها بالسّلاح، وهناك من يقدّم الدّعم السّياسي لها".