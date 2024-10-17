أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمة له خلال تشييع القيادي بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، الى ان "العدو أخطأ في استهدافه قادة في المقاومة وظن أننا لن نرد، ونؤكد للعدو أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير".
واضاف :"نؤكد للعدو أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافا لنا، وإذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه وهو يعرف أننا نفي بما نقول".
ولفت سلامي الى "اننا نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا"، مضيفا :"أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري الإيراني في تشييع نيلفروشان: نؤكد للعدو أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافا لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.