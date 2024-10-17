قائد الحرس الثوري الإيراني في تشييع نيلفروشان: نؤكد للعدو أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافا لنا

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمة له خلال تشييع القيادي بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، الى ان "العدو أخطأ في استهدافه قادة في المقاومة وظن أننا لن نرد، ونؤكد للعدو أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير".

واضاف :"نؤكد للعدو أننا سنضربه بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافا لنا، وإذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه وهو يعرف أننا نفي بما نقول".

ولفت سلامي الى "اننا نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا"، مضيفا :"أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".