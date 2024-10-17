الجيش الاسرائيلي يوجه تهديدا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في مبنى في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له.

‏وزعم الجيش الاسرائيلي في بيانه، "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، واردف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".