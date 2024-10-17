بايدن أرجأ زيارته إلى أنغولا حتى كانون الأول للتعامل مع تبعات إعصار "ميلتون"

أرجأ الرّئيس الأميركي جو بايدن زيارته إلى أنغولا، حتّى بداية كانون الأوّل المقبل، وذلك بسبب انشغاله بالتّعامل مع جهود التّعافي من تبعات إعصار "ميلتون" المدمّر.
وكان من المقرّر أن يزور بايدن أنغولا في الفترة من 13 إلى 15 تشرين الأوّل الحالي، بعد زيارة إلى برلين، لكنّه أرجأ الزّيارتَين بسبب اقتراب ضرب الإعصار "ميلتون" لولاية فلوريدا، حيث قُتل 16 شخصًا على الأقل.
وأشارت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "في الأسبوع الأوّل من كانون الأوّل، من المقرّر أن يسافر الرّئيس إلى أنغولا، حيث يحتفي بالتّحوّل في العلاقة بين الولايات المتّحدة وأنغولا"، موضحةً أنّ بايدن سيشيد بأنغولا باعتبارها "شريكًا استراتيجيًّا وقيادةً إقليميّة"، وسيجري محادثات مع الرّئيس جواو لورينكو "لتعزيز تعاوننا في مجالات الأمن والصّحة والشّراكة الاقتصاديّة".
وتأتي الزّيارة الّتي ستتمّ بعد شهر من الانتخابات الرّئاسية الأميركيّة، عقب تعهّد قطعه الرّئيس الأميركي العام الماضي، بالقيام برحلة إلى القارة الإفريقيّة قبل انتهاء ولايته في كانون الثّاني 2024.
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