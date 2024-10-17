تعرف على سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات بحلول التعاملات التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 عند 2413 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3103 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3620 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 4137 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 28960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 2680 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، في بداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365 أسعار الذهب