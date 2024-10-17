كندا تحدّث إرشادات السفر إلى مصر بعد قرار إلغاء التأشيرات المسبقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ)

جددت كندا إرشادات السفر إلى مصر بعد قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر اعتبارا من الأول من ديسمبر 2024.

ونشرت سفارة كندا بالقاهرة نقلا عن الحكومة الكندية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - متطلبات الدخول الجديدة إلى مصر اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن حاملو جواز السفر الكندي من الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر أو تأشيرة عند الوصول إلى مصر.

وقالت إنه في حالة السفر إلى مصر قبل 1 ديسمبر 2024، فسوف يطلب الحصول على تأشيرة من سفارة أو قنصلية مصرية بالخارج.

وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد أعلنت مؤخرا أن جمهورية مصر العربية قد قررت إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة حاليا على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، فضلا عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدم والحصول على التأشيرة إلكترونيا "إي فيزا".

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتبارا من الأول من ديسمبر 2024 لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءا من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني چولي مؤخرا على هامش فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبين على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفق السياحة، فضلا عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلدين، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلدين، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.