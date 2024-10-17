موانئ البحر الأحمر تستقبل 12 ألف طن بضائع و 730 شاحنة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 730 شاحنة و 35 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1255 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تصمنت 5000 طن بضائع، و 359 شاحنة و 10 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و 371 شاحنة و 25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء أمس السفينتين بوسيددون اكسبريس وأمل، وشهد مغادرة السفينة دليلة .

وشهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و 310 شاحنة، خلال وصول وسفر السفن " كوين نفرتيتي، آور، سينا".