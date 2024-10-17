بشرى سارة لأهالي جنوب سيناء.. تخصيص 10 مراكز جديدة لعلاج عقر الكلاب مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

خصصت مديرية الصحة بجنوب سيناء مراكز للوقاية ما بعد التعرض للعقر، وذلك لمكافحة داء الكلب، والحد من مخاطر العقر، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى أقرب مركز في حالة التعرض للعقر، لتلقي المصل المناسب.

قال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تخصيص 10 مراكز على مستوى مدن المحافظة للوقاية ما بعد التعرض للعقر، وتزويدهم بكافة الأمصال واللقاحات اللازمة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين ومنع انتقال الأمراض الفيروسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى تخصيص مركزين بمدينة رأس سدر، أحدهما بمستشفى رأس سدر، والآخر بوحدة طب الأسرة بقرية أبوصويرة، ومركز بمدينة أبوزنيمة داخل مركز طب الأسرة، وتخصيص مركز بمستشفى أبورديس المركزي بمدينة أبورديس، ومركز بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، ومركزين بمدينة شرم الشيخ إحداهما بمستشفى شرم الدولي، والآخر بالمركز الطبي بالرويسات، ومركز بمستشفى دهب المركزي بمدينة دهب، ومركز بمدينة نويبع داخل المركز الطبي الحضري بالمزينة، ومركز بمدينة طابا داخل مستشفى طابا المركزي، ومركز داخل مستشفى سانت كاترين بمدينة كاترين.

وأكد أنه يجري تقديم الخدمة مجانية بالكامل لجميع من تعرض للعقر بالرقم القومي فقط، مضيرًا إلى أنه جرى ميكنة المراكز للتعامل مع حالات العقر تنفيذًا لخطة واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وضمان التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية.

وأضاف أنه جرى تدريب العاملين بالمراكز على آليات دخول البيانات، إضافة إلى تدريب الفرق الطبية بها على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر، إضافة إلى توفير اللقاحات والأمصال بكميات كافية.

جدير بالذكر، أن مرض السعار هو أخطر الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان نتيجة لتعرضه للعقر من الحيوانات مثل "كلاب، القطط، الفئران، الثعلب، الذئب، البقرة، الجاموس، الحصان، الحمار وغيرها"، ويرجع تسميته بهذا الاسم لكون أغلب الحالات سببها الكلاب المسعورة، ويعد السعار البشري فيروس مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، ونسبة الوفيات التي تنتج عن الإصابة بهذا المرض تصل إلى 100%، إذا لم يحصل المصاب على اللقاح.

وينتقل السعار إلى الإنسان عن طريق انتقال لعاب الحيوان المصاب عن طريق العقر أو الخدش، مما يؤدى إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، ويعد التطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش السبيل الوحيد للوقاية من المرض.

وتبدأ أعراض السعار تدريجيًا، وتتمثل في حمي، فقدان شهية، ضعف عام، صعوبة البلع، حالة هياج، خوف من الماء والهواء لتنتهي بغيبوبة ثم الوفاة، وفي حالة تعرض أي شخص للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار لابد أن يغسل الجرح بالمياه والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، وتلقي التطعيم بجرعاته الكاملة.