بطولة تحولت إلى مأساة.. طالب يقاوم لصوصا ويتعرض للطعن بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بجروح وطعنات نافذة بأماكن متفرقة من الجسد، أثناء مقاومة 3 أشخاص حاولوا سرقته أثناء سيره بمدينة المنشاة محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ا" 19 عامًا طالب مصابًا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن وجرح بالرقبة وآخر بالفخذ الأيمن.

توصلت التحريات الأولية، إلى أنه أثناء سير المصاب بمدينة المنشاة حاول عدد من الأشخاص "لا يعلمهم" سرقته إلا أنه قاومهم، فتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم.

وكشفت جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ا" 18 عامًا عامل، "يوسف. م" 25 عامًا عامل، "عبدالله. م" 19 عامًا عامل ويقيمون بندر المنشاة.

وجرى ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأُخطر اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.