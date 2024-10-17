خفر السواحل الصيني: سفينة صيد يابانية دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين – (أ ش أ)

أعلن خفر السواحل الصيني، أن سفينة صيد يابانية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للبلاد حول جزر "دياويو" في بحر الصين الشرقي، والتي تقول اليابان إنها تابعة لها.

ونقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس عن متحدث باسم خفر السواحل قوله: "إن السفينة دخلت المياه الإقليمية الصينية أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء وتم إصدار تحذيرات لها بالمغادرة"، مضيفا "نحث الجانب الياباني على الوقف الفوري لكافة الأنشطة غير القانونية في هذه المياه".

وأشار خفر السواحل إلى أنه سيواصل تنفيذ الأنشطة المتعلقة بحماية الحقوق البحرية وإنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولايته.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجزر غير المأهولة بالسكان متنازع عليها بين اليابان والصين، حيث تعرف عند اليابانيين باسم جزر "سينكاكو" إلا أن الصينيين يطلقون عليها "دياويو".