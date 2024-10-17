شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعد لإطلاق تطبيق يسهل تقديم الخدمات المحلية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي إعداد تطبيق لتقديم الخدمات المحلية يمكّن المواطن من تقديم طلب الخدمة وسداد الرسوم الكترونيا.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لرفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية.

كما تستهدف الحكومه، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والوحدات المحلية التابعة سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو تحسين وتبسيط الإجراءات المحلية من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن وبناء الإنسان وبناء اقتصاد وتحقيق والاستقرار القومي المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.