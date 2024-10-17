"المقاومة الإسلامية في العراق": مهاجمة هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجرا، أنها هاجمت هدفا حيويا في إيلات، بالطيران المسيّر.

واكدت في بيان انه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 17 -10-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".