وكالة الأنباء الكورية الشمالية: دستور كوريا الشمالية بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية"

أعلنت كوريا الشمالية أنّ دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام.

واوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إنّ الشمال فجّر هذا الأسبوع طرقات وخطوط سكك حديد تربطه بالجنوب باعتباره "إجراء لا مفرّ منه ومشروعا تمّ اتّخاذه بما يتّفق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".

وأضافت أنّ هذه الطرق البرية والحديدية التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت "مغلقة تماما بواسطة التفجيرات".

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت إنّ "كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تقوم بتفجير أجزاء من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

وندّدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز "غير طبيعي بتاتا"، مذكّرة بأنّ سيول هي التي موّلت إلى حدّ بعيد بناء هذه الطرق.