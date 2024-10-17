المقاومة الاسلامية في العراق: مفاعل ديمونة الاسرائيلي اصبح ضمن الأهداف المشروعة لعملياتنا من هذه اللحظة

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، عن توسيع وتيرة العمليات التي تشنها، واردفت " أدخلنا على جدول نيراننا مفاعل ديمونة الاسرائيلي الذي اصبح ضمن الأهداف المشروعة لعملياتنا من هذه اللحظة، سنطلق النار وسيتم التعامل مع إسرائيل بشكل غير متوقع ومسبوق نهائيا".

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