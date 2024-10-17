نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله: الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها وموقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح

لفت نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر الى انه بحسب التصريحات الاميركية فقد استخدم الجيش الاميركي القاذفة "بي2" في عدوانه الاخير على اليمن. مؤكدا في تصريح له، بان اميركا ستدفع ثمن عدوانها على اليمن، وكما قلنا سابقا ان عدوانها لن يثني اليمن عن موقفه الداعم لغزة وانهم سيدفعون ثمن عدوانهم وفرضنا عليهم حظر بحري لاي سفن حربية او مدنية في البحر الاحمر او العربي، فاننا ايضا الان نؤكد ان موقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح وانهم سيدفعون ثمن استمراهم في العدوان على بلادنا.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الولايات المتّحدة شنّت ليل الأربعاء غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفيّة من طراز بي-2 على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية يسيطر عليها الحوثيون.