النشرة: اطلاق رشقات صاروخية كبيرة من لبنان ودوي صفارات الانذار في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن اطلاق رشقات صاروخية كبيرة باتجاه الجليل الاسفل في شمال حيفا المحتلة. واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل

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