بينهم طفلة.. إصابة 5 سيدات في حادث تصادم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصيبت 5 سيدات من بينهم طفلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيار جامبو على طريق النمرة البياض بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

البداية، كانت بتلقي مديرية أمن كفر الشبيخ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة جامبو، على طريق النمرة البياض بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف، لمستشفى بيلا المركزي، وتوجيه كافة أنواع الرعاية للمصابين.

وبإجراء الفحص اللازم، تبين إصابة كلا من: "جيهان محمد إبراهيم، 50 عاما، مصابة بكدمات، وصباح محمد جمعه ضيف، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وناصرة محمود عبدالستار، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

كما تبين إصابة كلا من: "مسعدة أبو حسن محمد سالم، 55 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسهام محمد إبراهيم عبد العزيز، 50عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس.

تم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.