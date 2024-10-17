هاريس: رئاستي لكن تكون استمرارا لولاية بايدن.. وأمثل جيلا جديدا من القيادة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديموقراطية لانتخابات البيت الأبيض، أنها في حال فوزها في الانتخابات فإن ولايتها "لن تكون استمرارا" لولاية الرئيس جو بايدن، بحسب سكاي نيوز.

وقالت هاريس: "دعني أكون واضحة، رئاستي لن تكون مواصلة لرئاسة جو بايدن، وكل رئيس يأتي إلى البيت الأبيض، سوف أجلب خبرتي الحياتية، وخبراتي المهنية، وأفكار جديدة. أنا أمثل جيلا جديدا من القيادة في أمريكا".

وأضافت "على سبيل المثال، كشخص لم يقض مسيرته المهنية في العاصمة واشنطن، أدعو من الجمهوريين، أو قطاع الأعمال، أو آخرين للمساهمة في أفكار، مثل خفض كلفة الإسكان، والتعامل مع قضايا أصحاب المشروعات الصغيرة، وإمكانية وصولهم لرأس المال الذي يحتاجونه".