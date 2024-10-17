5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزل في مدينة غزة، أسفر عنه استشهد عدد من المواطنين وإصابة آخرون .

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "الحلو" بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة صالح مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.