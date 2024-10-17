عراقجي: عهد سياسة الأوروبيين فرق تسد في منطقتنا انتهى منذ أمد بعيد

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن عهد سياسة الأوروبيين الخبيثة فرق تسد في منطقتنا قد ولى منذ امد بعيد.

وأعلن عراقجي عبر حسابه على منصة إكس فجر اليوم الخميس: لقد ولى منذ أمد بعيد عهد سياسة فرق تسد الخبيثة التي انتهجها الأوروبيون في منطقتنا.

وأكد عراقجي، ان القسم المتعلق بإيران في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يتضمن في طياته رسائل كثيرة.

التعاون المبني على الاحترام

وأوضح عراقجي، أنه من الواضح أن طريق التعاون المبني على الاحترام الذي اقترحناه عليهم في اجتماعات مختلفة، بما في ذلك في نيويورك، قد تم الرد عليه الآن من خلال رغبة أوروبا في المواجهة، و حظر رحلات الركاب وتوجيه تهمة الاحتلال العبثية إلى إيران.

ولفت عراقجي، إلى أن الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد.