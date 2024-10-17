اخبار العالم

مستوطنون يخلون منازلهم في كريات شمونة بعد صواريخ حزب الله الحارقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - بعد استهداف حزب الله كريات شمونة واشتعال النيران في عدة مناطق داخلها، قرر مستوطنون إخلاء منازلهم والتوجه إلى طبريا، حسب وسائل عبرية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه خلال القصف الأخير من لبنان على كريات شمونة، تم تفعيل صفارات الإنذار بعد سقوط الصواريخ.

كريات شمونة
3c7b53cdaa.jpg
كريات شمونة

واستهدف حزب الله مساء الأربعاء، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقال: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:23 من مساء يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا