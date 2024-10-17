الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يصوّت في الانتخابات الأمريكية بالبريد

محمد اسماعيل - القاهرة - جورجيا – (أ ش أ)

أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بصوته اليوم الأربعاء في الانتخابات الأمريكية 2024 بعد تجاوز عمر المائة عام.

وأكد مركز كارتر - في بيان له - أن الرئيس السابق أدلى بصوته عبر البريد، وقد حدث ذلك بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المائة في أول أكتوبر في منزله في بلاينز، بولاية جورجيا، حيث يقيم في دار لرعاية المسنين.

وقال ابنه تشيب كارتر لوكالة "أسوشيتد برس" متحدثا عن والده: "إنه متابع جيد".

وأضاف: "سألت والدي قبل شهرين إذا كان يحاول العيش حتى يبلغ 100 عام، فقال: لا أنا أحاول العيش للتصويت لكامالا هاريس".

وشهدت أعداد الناخبين المسجلين في جورجيا إقبالا قياسيا منذ بدء التصويت المبكر يوم الاثنين.

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا راد رافنسبرجر، إن حوالي 460 ألف شخص قد صوتوا شخصيًا أو أدلوا بالأصوات غيابيًا - عبر البريد - بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يجري احتساب صوت كارتر بحلول يوم الانتخابات في 5 نوفمبر حتى لو لم يكن على قيد الحياة.

وأشار روبرت سينرز، المتحدث باسم وزير خارجية ولاية جورجيا، إلى أن قواعد الانتخابات في جورجيا تنص على أنه عندما يتلقى مسؤولو الانتخابات المحليون بطاقة الاقتراع الغيابية "يجب اعتبارها كأنها تم التصويت عليها في حينها".