حزب الله يتصدى لتقدم الاحتلال بـ 18 عملية على الحدود اللبنانية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - نفّذت المقاومة الإسلامية " حزب الله" عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الصهيوني ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء 16-10-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

تفاصيل عمليات حزب الله يوم الأربعاء:

1- الساعة 01:40 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 02:30 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الصهيوني في دلتون بصلية صاروخية.

3- الساعة 02:30 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الصهيوني في ديشون بصلية صاروخية.

4- الساعة 03:40 استهداف مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.

5- الساعة 10:30 استهداف دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا بصاروخ مُوجّه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

6- الساعة 14:15 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 14:30 استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني على تل القبع في مركبا بقذائف المدفعية.

8- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني في مسكفعام بقذائف المدفعية.

9- الساعة 17:00 خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية، اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو.

10- الساعة 17:30 استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني في مسكفعام بصلية صاروخية.

11- الساعة 17:40 استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني بين بلدتي العديسة ومركبا بصلية صاروخية.

12- الساعة 18:30 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي، لمسيرتين "إسرائيليتين" في أجواء الجنوب بصواريخ أرض – جو فأجبرتا على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية.

13- الساعة 18:50 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

14- الساعة 18:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي هونين بصلية صاروخية.

15- الساعة 21:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

16- الساعة 21:25 استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

17- الساعة 21:25 استهداف ثكنة يفتاح بصلية صاروخية

18 - وعند الساعة 11:23 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.