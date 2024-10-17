لبنان يسجل أول إصابة «كوليرا»

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

سجل لبنان أول حالة إصابة بـ«الكوليرا» منذ بدء الحرب في عكار والمباشرة بإجراءات الاحتواء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، إنه تم إبلاغها عن حالة محتملة لـ«الكوليرا»، على إثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية.

ولفتت إلى أن «الإصابة تعود لامرأة من بلدة السمونية بمحافظة عكار توجهت إلى المستشفى، بسبب معاناتها من الجفاف وإسهال مائي حاد».

وأضافت أنه «تم تثبيت الحالة عبر عزل الجرثومة في أحد المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01».

وأكدت الوزارة أنها «تقوم حالياً بجمع عينات من المخالطين للحالة المصابة، لاكتشاف ما إذا كانت إصابات أخرى بالكوليرا جراء العدوى».

وذكرت أن التقصي يتضمن البحث عما إذا كان هناك تلوث للمياه تسبب في ظهور المرض، حيث تم جمع عينات مياه وإرسالها إلى المختبرات لفحصها.

وأكدت أنه سيتم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة «الكوليرا» والمباشرة بإجراءات الاحتواء.​​​​​​​

و«الكوليرا» مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالاً حاداً يهدد الحياة إذا لم يخضع المريض للعلاج.