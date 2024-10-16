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جيش الاحتلال ينسف ويحرق مباني سكنية في مخيم جباليا

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ياسر رشاد - القاهرة - نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مباني سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة من مخيم جباليا، ناتجة عن عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومبان وممتلكات لمواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة بئر النعجة، غرب مخيم جباليا، واصلت إحراق المنازل والمباني السكنية، مشيرة إلى أن النيران التهمت عددا كبيرا من المنازل والممتلكات.

كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، وفي محيط منطقة "الصفطاوي" شمال مدينة غزة.

ويتعرض شمال قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، لقصف جوي وبري وبحري، ومنع لإمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمير للمنازل وتفجير لمربعات سكنية كاملة، لدفع المواطنين إلى الهجرة قسرا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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